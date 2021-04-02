Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Львов
Днепр-1 - Львов: обзор матча 02 апреля 2021
Днепр-1
02.04.2021, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
5 : 1
Завершен
Львов
19'
М. Чуже
58'
Д. Игнатенко
63'
И. Когут
65'
М. Чуже
90+3'
V. Goncalves Nogueira
71'
A. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Львов
ГОЛ! 5:1!
V. Goncalves Nogueira
90'
+3
88'
Замена
I. Lobai
️️️️
Э. Махмутович
Желтая карточка
В. Дубинчак
85'
84'
Замена
Y. Zakharkiv
️️️️
A.
Желтая карточка
В. Адамюк
82'
Желтая карточка
Билл
79'
75'
Замена
А. Бусько
️️️️
D. Semeniv
75'
Замена
А. Довгий
️️️️
И. Брикнер
Замена
V. Goncalves Nogueira
️️️️
М. Чуже
74'
Замена
Билл
️️️️
С. Булеца
72'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
71'
71'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
A.
67'
Желтая карточка
Э. Махмутович
ГОЛ! 4:0!
М. Чуже
Пас отдал
В. Дубинчак
65'
ГОЛ! 3:0!
И. Когут
63'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Довбик
62'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
Д. Игнатенко
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Игнатенко
58'
55'
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
Замена
В. Адамюк
️️️️
Л. Тэйлор
46'
Желтая карточка
А. Пихаленок
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Чуже
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Днепр-1
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
99
Билл
ПВ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
5
Рафаэл Сабино
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
0
Serhii Topchii
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
4-4-3
44
Дубинчак
23
Дуглас
18
Логинов
3
Тэйлор
8
Пихаленок
25
Когут
10
Булеца
77
Игнатенко
9
Довбик
33
Юрчук
25
Чуже
3-2-1-4
12
Костик
3
Романчук
3
Махмутович
45
Якимец
8
Сирьяк
25
Брикнер
11
Грисьо
15
Ныч
10
8
30
25
Чуже
23
23
25
Чуже
10
Булеца
99
Билл
99
Билл
10
Булеца
3
Тэйлор
3
Адамюк
3
Адамюк
3
Тэйлор
9
Довбик
9
9
9
Довбик
77
Игнатенко
20
Ди Франко
20
Ди Франко
77
Игнатенко
10
0
0
10
3
Махмутович
2
2
3
Махмутович
25
Брикнер
6
Довгий
6
Довгий
25
Брикнер
8
24
Бусько
24
Бусько
8
Остались в запасе
Днепр-1
Львов
1
Zauri Makharadze
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
0
Serhii Topchii
ЦФ
9
Артур Ременяк
ПВ
31
Александр Ильющенков
ВР
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Остались в запасе
1
Zauri Makharadze
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
Остались в запасе
0
Serhii Topchii
ЦФ
9
Артур Ременяк
ПВ
31
Александр Ильющенков
ВР
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Днепр-1 - Львов
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр-1
Львов
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+