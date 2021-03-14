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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Колос
Мариуполь - Колос: обзор матча 14 марта 2021
Мариуполь
14.03.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Колос
45+1'
А. Бондаренко
5'
В. Чурко
29'
Д. Костышин
48'
Е. Новак
61'
В. Лысенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Колос
90'
+3
Желтая карточка
Н. Золотов
90'
+1
Желтая карточка
Д. Антюх
75'
Желтая карточка
A. Ngamba
73'
Замена
A. Ngamba
️️️️
В. Лысенко
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
K. Melichenko
67'
61'
ГОЛ! 1:4!
В. Лысенко
Пас отдал
Д. Костышин
Желтая карточка
С. Чоботенко
57'
56'
Замена
В. Милько
️️️️
П. Ореховский
Замена
А. Драмбаев
️️️️
П. Стасюк
51'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Д. Топалов
51'
48'
ГОЛ! 1:3!
Е. Новак
Замена
А. Кащук
️️️️
С. Горбунов
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Бондаренко
Пас отдал
П. Стасюк
45'
+1
Желтая карточка
А. Кулаков
41'
40'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Костышин
Пас отдал
П. Ореховский
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Чурко
Пас отдал
Д. Костышин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
0
K. Melichenko
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Колос
25
Матия Ром
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Кудрик
95
Стасюк
44
Чоботенко
23
Мампасси
6
Чех
15
Мишнев
12
Топалов
20
Горбунов
19
Бондаренко
10
Кулаков
0
4-2-4
12
Кучерук
5
Черноморец
35
Золотов
90
Петров
21
Новак
10
Ореховский
91
Задоя
11
Чурко
8
Костышин
7
Лысенко
9
Антюх
12
Топалов
27
Очеретко
27
Очеретко
12
Топалов
0
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
0
20
Горбунов
7
Кащук
7
Кащук
20
Горбунов
95
Стасюк
14
Драмбаев
14
Драмбаев
95
Стасюк
7
Лысенко
38
38
7
Лысенко
11
Чурко
97
Ильин
97
Ильин
11
Чурко
10
Ореховский
14
Милько
14
Милько
10
Ореховский
Остались в запасе
Мариуполь
Колос
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
1
Yevgen Galchuk
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
25
Матия Ром
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
4
Никита Кравченко
ПЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
1
Yevgen Galchuk
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Остались в запасе
25
Матия Ром
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
4
Никита Кравченко
ПЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Мариуполь - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
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