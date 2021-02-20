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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Минай
Александрия - Минай: обзор матча 20 февраля 2021
Александрия
20.02.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Минай
40'
В. Лучкевич
51'
В. Бондаренко
57'
Р. Вантух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Минай
85'
Замена
️️️️
A. Shynder
85'
Замена
А. Хахлев
️️️️
O. Snizhko
Замена
A. Novikov
️️️️
К. Ковалец
83'
Замена
Т. Стецков
️️️️
P. Pashaev
83'
Замена
Д. Устименко
️️️️
Д. Шастал
68'
66'
Замена
D. Kozhanov
️️️️
O. Kovtun
66'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
U. Oduenyi
ГОЛ! 3:0!
Р. Вантух
57'
Замена
В. Бабогло
️️️️
К. Дубра
56'
ГОЛ! 2:0!
В. Бондаренко
51'
ГОЛ! 1:0!
В. Лучкевич
Пас отдал
К. Ковалец
40'
Желтая карточка
P. Pashaev
14'
4'
Желтая карточка
А. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
4
Мислав Матич
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
A. Shynder
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
55
Тимур Стецков
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Минай
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
A. Popovych
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
4-5-2
11
Мирошниченко
4
Дубра
21
4
Бондаренко
17
Вантух
7
Лучкевич
6
Ковалец
27
44
Банада
31
Билык
7
Шастал
3-2-1-1-3
32
4
Матич
2
Карась
0
8
Малепе
19
Ткачук
0
7
Нуриев
0
0
0
6
Ковалец
70
70
6
Ковалец
7
Шастал
9
Устименко
9
Устименко
7
Шастал
21
55
Стецков
55
Стецков
21
4
Дубра
4
Бабогло
4
Бабогло
4
Дубра
0
99
Хахлев
99
Хахлев
0
0
0
0
0
0
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
0
Остались в запасе
Александрия
Минай
19
Andriy Globa
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
0
A. Popovych
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Остались в запасе
19
Andriy Globa
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
Остались в запасе
0
A. Popovych
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Минай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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