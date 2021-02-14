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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Ингулец
Днепр-1 - Ингулец: обзор матча 14 февраля 2021
Днепр-1
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ингулец
11'
Дуглас
42'
А. Кучеренко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Ингулец
Замена
А. Цуриков
️️️️
М. Чуже
90'
+2
90'
Вторая желтая
M. Plokhotniuk
88'
Замена
В. Белоцерковец
️️️️
Е. Запорожец
87'
Замена
Y. Oscar Mkomola
️️️️
N. Sitchinava
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Довбик
84'
Желтая карточка
V. Goncalves Nogueira
82'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
И. Когут
77'
Замена
V. Goncalves Nogueira
️️️️
А. Назаренко
77'
72'
Желтая карточка
M. Plokhotniuk
Желтая карточка
А. Назаренко
70'
69'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Козак
68'
Замена
A. Shchedry
️️️️
M. Bartulovic
Желтая карточка
И. Когут
50'
46'
Замена
A. Semenko
️️️️
В. Павлов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Кучеренко
42'
40'
Желтая карточка
Н. Квасный
ГОЛ! 1:0!
Дуглас
Пас отдал
А. Пихаленок
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
76
Михаил Шишка
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Ингулец
0
A. Semenko
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
4-4-3
44
Дубинчак
23
Дуглас
18
Логинов
3
Тэйлор
77
Игнатенко
7
Назаренко
8
Пихаленок
25
Когут
33
Юрчук
9
Довбик
25
Чуже
3-2-1-1-4
55
Ковалев
28
Павлов
99
Квасный
23
Кучеренко
76
Шишка
5
Запорожец
10
Козак
1
31
0
0
7
Назаренко
23
23
7
Назаренко
25
Чуже
9
Цуриков
9
Цуриков
25
Чуже
9
Довбик
9
9
9
Довбик
25
Когут
20
Ди Франко
20
Ди Франко
25
Когут
28
Павлов
0
0
28
Павлов
10
Козак
0
0
10
Козак
0
45
45
0
0
18
18
0
5
Запорожец
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
5
Запорожец
Остались в запасе
Днепр-1
Ингулец
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
89
Oleg Sinogub
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
Остались в запасе
89
Oleg Sinogub
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Днепр-1 - Ингулец
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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