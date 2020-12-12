Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Днепр-1
Рух - Днепр-1: обзор матча 12 декабря 2020
Рух
12.12.2020, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Днепр-1
4'
В. Федорчук
36'
В. Федорчук
45'
Н. Кухаревич
86'
Ю. Климчук
84'
А. Сваток
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Днепр-1
Замена
О. Притула
️️️️
Ю. Климчук
90'
+1
Замена
Д. Зец
️️️️
М. Стаменкович
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Кравченко
ГОЛ! 4:1!
Ю. Климчук
Пас отдал
Б. Бойчук
86'
Замена
А. Кухарук
️️️️
Р. Русин
86'
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Сваток
Пас отдал
С. Кравченко
Замена
D. Kondrakov
️️️️
Н. Кухаревич
68'
62'
Замена
Д. Коркишко
️️️️
O. Khoblenko
60'
Желтая карточка
А. Сваток
Желтая карточка
Ю. Климчук
50'
46'
Замена
А. Батагов
️️️️
С. Логинов
ГОЛ! 3:0!
Н. Кухаревич
Пас отдал
М. Мысык
45'
Желтая карточка
М. Стаменкович
42'
ГОЛ! 2:0!
В. Федорчук
Пас отдал
Р. Русин
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Федорчук
Пас отдал
Ю. Климчук
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Ростислав Русин
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Рух
26
Давид Зец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Днепр-1
23
Мирослав Зновенко
ВР
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
54
Domaratskyi Kostiantyn
ЦФ
0
K. Khovaiko
ЦФ
0
S. Zaiets
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Бандура
29
Белый
13
Стаменкович
2
Гагун
9
Мартынюк
5
Федорчук
70
Климчук
10
Русин
10
Бойчук
9
Кухаревич
33
Мысык
3-3-4
29
Сарнавский
3
Адамюк
18
Логинов
5
Сваток
14
Кравченко
7
Назаренко
77
Игнатенко
9
Довбик
6
Ярмолюк
9
33
13
Стаменкович
26
Зец
26
Зец
13
Стаменкович
9
Кухаревич
15
15
9
Кухаревич
10
Русин
88
Кухарук
88
Кухарук
10
Русин
70
Климчук
10
Притула
10
Притула
70
Климчук
18
Логинов
44
Батагов
44
Батагов
18
Логинов
9
7
Коркишко
7
Коркишко
9
Остались в запасе
Рух
Днепр-1
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
23
Юрий Копина
ОП
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
Главный тренер
Иван Федик
54
Domaratskyi Kostiantyn
ЦФ
0
K. Khovaiko
ЦФ
0
S. Zaiets
ЦФ
23
Мирослав Зновенко
ВР
10
Сергей Булеца
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
V. Zastavnyi
ЦФ
23
Юрий Копина
ОП
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
Остались в запасе
54
Domaratskyi Kostiantyn
ЦФ
0
K. Khovaiko
ЦФ
0
S. Zaiets
ЦФ
23
Мирослав Зновенко
ВР
10
Сергей Булеца
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Рух - Днепр-1
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Скиф
Новости команд
Все
Рух
Днепр-1
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+