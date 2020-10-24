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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Днепр-1
Львов - Днепр-1: обзор матча 24 октября 2020
Львов
24.10.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Днепр-1
23'
Ю. Кравчук
13'
И. Когут
25'
А. Довбик
82'
A. Chychykov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Днепр-1
86'
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Пихаленок
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
84'
82'
ГОЛ! 1:3!
A. Chychykov
Пас отдал
А. Пихаленок
79'
Желтая карточка
С. Логинов
77'
Замена
A. Chychykov
️️️️
А. Довбик
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
I. Koshman
74'
Замена
Я. Богунов
️️️️
М. Грисьо
73'
72'
Замена
А. Цуриков
️️️️
С. Булеца
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
М. Айнсалу
64'
63'
Желтая карточка
И. Когут
Желтая карточка
I. Koshman
58'
55'
Желтая карточка
А. Назаренко
25'
ГОЛ! 1:2!
А. Довбик
Пас отдал
Л. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кравчук
Пас отдал
I. Koshman
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Когут
Пас отдал
С. Булеца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
12
Орест Костик
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
89
Чина
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
0
I. Koshman
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
26
Maksim Khimchak
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Днепр-1
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
2-3-2-3
12
Костик
5
Кравчук
3
Махмутович
11
Айнсалу
5
Сабино
22
Клименчук
11
Грисьо
89
Чина
15
Ныч
0
99
4-5-1
29
Сарнавский
3
Тэйлор
18
Логинов
3
Адамюк
44
Дубинчак
25
Когут
8
Пихаленок
10
Булеца
77
Игнатенко
7
Назаренко
9
Довбик
11
Айнсалу
8
Сирьяк
8
Сирьяк
11
Айнсалу
11
Грисьо
11
Богунов
11
Богунов
11
Грисьо
0
9
Казлаускас
9
Казлаускас
0
10
Булеца
9
Цуриков
9
Цуриков
10
Булеца
8
Пихаленок
14
Кравченко
14
Кравченко
8
Пихаленок
9
Довбик
0
0
9
Довбик
Остались в запасе
Львов
Днепр-1
3
Александр Романчук
ЦЗ
26
Maksim Khimchak
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
3
Александр Романчук
ЦЗ
26
Maksim Khimchak
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Львов - Днепр-1
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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