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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Мариуполь
Колос - Мариуполь: обзор матча 04 октября 2020
Колос
04.10.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
90+5'
В. Милько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Мариуполь
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Милько
90'
+5
Замена
А. Черноморец
️️️️
V. Gavrish
46'
40'
Желтая карточка
М. Чех
Желтая карточка
К. Петров
30'
Замена
П. Ореховский
️️️️
Е. Новак
25'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Смирный
19'
Замена
О. Ильин
️️️️
Д. Антюх
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-5-2
23
Волынец
21
Новак
90
Петров
4
Кравченко
29
Емец
13
14
Милько
8
Смирный
90
Богданов
7
Лысенко
9
Антюх
4-1-3-1-1
1
44
Чоботенко
21
70
Кирюханцев
95
Стасюк
6
Чех
20
Горбунов
15
Мишнев
12
Топалов
19
Бондаренко
14
Сикан
21
Новак
10
Ореховский
10
Ореховский
21
Новак
13
5
Черноморец
5
Черноморец
13
9
Антюх
97
Ильин
97
Ильин
9
Антюх
8
Смирный
8
Костышин
8
Костышин
8
Смирный
Остались в запасе
Колос
Мариуполь
12
Владислав Кучерук
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
Остались в запасе
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Колос - Мариуполь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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