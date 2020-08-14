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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург-Видное - Химки-М
Металлург-Видное - Химки-М: обзор матча 14 августа 2020
Металлург-Видное
14.08.2020, пятница, 19:00
Россия. ПФЛ. Группа 3, 2 тур
3 : 0
Завершен
Химки-М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург-Видное - Химки-М
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
05.06.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Арсенал-2
4 : 1
28.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Металлург-Видное
2 : 3
20.05.2022
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Калуга
3 : 1
14.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Химки-М
0 : 0
11.10.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
0 : 0
04.10.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Химки-М
0 : 2
28.10.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Космос
1 : 1
20.10.2024
Химки-М
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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Металлург-Видное
Химки-М
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
1
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки
2021.12.06 16:59
1
Кубок России. «Красава» в первом официальном матче разгромил «Металлург-Видное»
2021.07.14 21:01
6
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
1
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
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