Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - ПСЖ
РБ Лейпциг - ПСЖ: обзор матча 18 августа 2020
РБ Лейпциг
18.08.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
ПСЖ
13'
Маркиньос
42'
А. Ди Мария
56'
Х. Бернат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - ПСЖ
86'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Мбаппе
85'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
83'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Эррера
Замена
В. Орбан
️️️️
Л. Клостерманн
82'
82'
Замена
М. Верратти
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
Ю. Поульсен
78'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
78'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
63'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
К. Лаймер
62'
Желтая карточка
К. Лаймер
61'
56'
ГОЛ! 0:3!
Х. Бернат
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Нкунку
46'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Ольмо
46'
45'
+2
Желтая карточка
П. Кимпембе
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Неймар
13'
ГОЛ! 0:1!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ПАЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Тило Керер
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
2
Упамекано
20
Мукиэле
27
Лаймер
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
15
Поульсен
28
Нкунку
3-4-2-1
15
Серхио Рико
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Силва
6
Керер
5
Паредес
21
Эррера
24
Бернат
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
27
Лаймер
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
27
Лаймер
16
Клостерманн
4
Орбан
4
Орбан
16
Клостерманн
28
Нкунку
10
Форсберг
10
Форсберг
28
Нкунку
20
Ольмо
14
Шик
14
Шик
20
Ольмо
21
Эррера
7
Дракслер
7
Дракслер
21
Эррера
5
Паредес
6
Верратти
6
Верратти
5
Паредес
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Мбаппе
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мбаппе
Остались в запасе
РБ Лейпциг
ПСЖ
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Марцин Булка
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Марцин Булка
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча РБ Лейпциг - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
ПСЖ
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
Вчера, 20:26
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
Вчера, 15:42
4
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
Вчера, 20:26
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
Вчера, 15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+