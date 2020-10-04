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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Одд
Русенборг - Одд: обзор матча 04 октября 2020
Русенборг
04.10.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 1
Завершен
Одд
42'
Э. Даль Рейтан
70'
К. Закариассен
78'
Д. Исламович
83'
Д. Исламович (П)
74'
R. Simovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Одд
87'
Замена
K. Egell-Johnsen
️️️️
Б. Риса
84'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
М. Бакенга
84'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
Д. Китолано
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Исламович
83'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
П. Скьельбред
80'
ГОЛ! 3:1!
Д. Исламович
Пас отдал
А. Конрадсен
78'
74'
ГОЛ! 2:1!
R. Simovic
Пас отдал
М. Бакенга
73'
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
М. Андре Кааса
ГОЛ! 2:0!
К. Закариассен
Пас отдал
Т. Региниуссен
70'
Желтая карточка
Э. Тагсет
65'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
М. Хенриксен
61'
ГОЛ! 1:0!
Э. Даль Рейтан
Пас отдал
К. Хольс
42'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
П. Конате
40'
19'
Желтая карточка
Э. Рууд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Bjørn Mæland
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
4-4-2
1
Хансен
29
Рейтан
15
Орн Ейхолфссон
4
Региниуссен
22
Конате
16
Закариассен
5
Скьельбред
7
Хенриксен
16
Конрадсен
9
Исламович
19
Хольс
4-3-1-2
1
Россбах
21
Хаген
4
Бьортуфт
2
Рууд
33
Риса
15
Кааса
15
Хофф
16
Китолано
19
Рашани
22
90
Бакенга
7
Хенриксен
20
Тагсет
20
Тагсет
7
Хенриксен
22
Конате
6
Хеденстад
6
Хеденстад
22
Конате
5
Скьельбред
24
24
5
Скьельбред
33
Риса
13
13
33
Риса
16
Китолано
14
14
16
Китолано
15
Кааса
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
15
Кааса
90
Бакенга
7
7
90
Бакенга
Остались в запасе
Русенборг
Одд
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Русенборг - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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