Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 26 сентября 2020
Аугсбург
26.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
40'
Ф. Удуохай
54'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
Замена
Т. Штробль
️️️️
К. Груэсо
90'
+2
Замена
М. Сухи
️️️️
А. Хан
90'
+1
83'
Замена
М. Дауд
️️️️
А. Витсель
76'
Желтая карточка
Э. Джан
71'
Желтая карточка
А. Витсель
69'
Замена
Рейньер
️️️️
Т. Менье
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Р. Хедира
62'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
62'
60'
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Беллингем
60'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Р. Геррейру
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Грегоритч
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
М. Грегоритч
54'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Удуохай
Пас отдал
Д. Калиджиури
40'
38'
Желтая карточка
Т. Менье
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
31'
30'
Желтая карточка
Э. Холанд
Желтая карточка
Р. Хедира
30'
Желтая карточка
М. Грегоритч
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
4-1-1-2-2
12
Гикевич
57
Иаго
6
Гаувелеув
2
Удуохай
32
Фрамбергер
8
Хедира
11
Груэсо
20
Калиджиури
28
Хан
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
4-1-2-2-1
1
Бюрки
12
Менье
15
Хуммельс
28
Аканджи
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
19
Санчо
10
Рейна
9
Холанд
11
Грегоритч
97
Йенсен
97
Йенсен
11
Грегоритч
8
Хедира
39
Оксфорд
39
Оксфорд
8
Хедира
28
Хан
17
Сухи
17
Сухи
28
Хан
11
Груэсо
5
Штробль
5
Штробль
11
Груэсо
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
12
Менье
19
Рейньер
19
Рейньер
12
Менье
28
Витсель
81
Дауд
81
Дауд
28
Витсель
22
Геррейру
8
Брандт
8
Брандт
22
Геррейру
5
Беллингем
18
Ройс
18
Ройс
5
Беллингем
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
Главный тренер
Хайко Херрлих
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия Д
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+