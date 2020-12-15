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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Пршибрам
Богемианс 1905 - Пршибрам: обзор матча 15 декабря 2020
Богемианс 1905
15.12.2020, вторник, 18:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Пршибрам
25'
К. Вацек
73'
V. Novak
43'
Z. Folprecht
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Пршибрам
Замена
M. Dostal
️️️️
М. Пулькраб
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
J. Vais
Замена
P. Osmancik
️️️️
П. Хронек
90'
+2
79'
Замена
J. Vais
️️️️
Z. Folprecht
79'
Замена
P. Hajek
️️️️
Ф. Зорван
Замена
I. Keita
️️️️
V. Novak
77'
ГОЛ! 2:1!
V. Novak
73'
63'
Замена
E. Antwi
️️️️
S. Vavra
Замена
J. Necas
️️️️
А. Ваничек
62'
52'
Желтая карточка
S. Vavra
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Вацек
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Z. Folprecht
Пас отдал
M. Cmiljanovic
ГОЛ! 1:0!
К. Вацек
Пас отдал
П. Хронек
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пршибрам
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
1
Zdenek Folprecht
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Пршибрам
0
P. Hajek
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
0
D. Budinsky
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
4-2-5
33
Шумахер
29
4
18
7
Вацек
15
Хронек
11
10
Пулькраб
10
Ваничек
89
22
3-3-5
20
0
32
0
8
Зорван
21
3
26
27
1
0
10
Пулькраб
16
16
10
Пулькраб
15
Хронек
12
12
15
Хронек
7
Вацек
16
Квет
16
Квет
7
Вацек
10
Ваничек
0
0
10
Ваничек
11
18
18
11
1
0
0
1
8
Зорван
0
0
8
Зорван
0
0
0
0
Остались в запасе
Богемианс 1905
Пршибрам
26
Marek Kouba
ЦФ
88
Владислав Левин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
0
V. Svoboda
ЦФ
0
D. Budinsky
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
88
Владислав Левин
ЦП
Остались в запасе
0
V. Svoboda
ЦФ
0
D. Budinsky
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Богемианс 1905 - Пршибрам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
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Богемианс 1905
Пршибрам
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
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9
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1
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2017.01.17 07:36
4
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2016.11.09 12:42
6
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2016.08.10 18:59
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