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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Сигма
Спарта - Сигма: обзор матча 30 августа 2020
Спарта
30.08.2020, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Сигма
37'
Л. Юлиш
45'
Л. Юлиш
89'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Сигма
Замена
М. Травник
️️️️
М. Сачек
90'
+3
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Б. Докал
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Л. Козак
Пас отдал
О. Челустка
89'
Замена
А. Карабец
️️️️
А. Гложек
81'
80'
Желтая карточка
D. Radić
79'
Замена
К. Данек
️️️️
Д. Гоушка
79'
Замена
D. Radić
️️️️
М. Неспор
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Юлиш
74'
62'
Желтая карточка
P. Gonzalez
59'
Замена
P. Zifcak
️️️️
L. Gressak
46'
Замена
P. Gonzalez
️️️️
Š. Falta
ГОЛ! 2:0!
Л. Юлиш
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Юлиш
Пас отдал
А. Гложек
37'
33'
Желтая карточка
L. Gressak
23'
Желтая карточка
М. Гала
Желтая карточка
Л. Штетина
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Сигма
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
17
Dominik Radić
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
3-2-2-2
29
Хеча
32
Виндхейм
2
Штетина
23
Ганоушек
27
Лишка
61
Сачек
7
Крейчи
9
Докал
39
Юлиш
10
Гложек
3-2-1-2
30
Мандоус
17
Гала
20
0
21
Емелка
21
Змозла
8
Гоушка
23
26
Неспор
10
Гложек
9
Карабец
9
Карабец
10
Гложек
9
Докал
10
Соучек
10
Соучек
9
Докал
61
Сачек
10
Травник
10
Травник
61
Сачек
39
Юлиш
18
Козак
18
Козак
39
Юлиш
26
Неспор
17
17
26
Неспор
0
11
11
0
8
Гоушка
10
Данек
10
Данек
8
Гоушка
20
93
93
20
Остались в запасе
Спарта
Сигма
95
Срджан Плавсич
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
1
Jakub Trefil
ЦФ
19
Radek Latal
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
95
Срджан Плавсич
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jakub Trefil
ЦФ
19
Radek Latal
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Спарта - Сигма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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