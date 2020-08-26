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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чита - Коломна
Чита - Коломна: обзор матча 26 августа 2020
Чита
26.08.2020, среда, 12:30
Россия. ПФЛ. Группа 2, 4 тур
1 : 1
Завершен
Коломна
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Статистика матча Чита - Коломна
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0
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0
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
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Локомотив
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Чита
Коломна
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
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