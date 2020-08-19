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FONBET Кубок России 2026/2027
Коломна - Сахалин
Коломна - Сахалин: обзор матча 19 августа 2020
Коломна
19.08.2020, среда, 17:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 0
Завершен
Сахалин
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Статистика матча Коломна - Сахалин
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0
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0
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
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Коломна
Сахалин
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
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