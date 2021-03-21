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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Люнгбю
Хорсенс - Люнгбю: обзор матча 21 марта 2021
Хорсенс
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Люнгбю
47'
M. Brajanac
38'
Э. Нильсен (П)
45+5'
M. Rasmussen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Люнгбю
Желтая карточка
Н. Брок-Мадсен
90'
+4
90'
+2
Замена
J. Shaibu
️️️️
К. Якобсен
Желтая карточка
Н. Дир
88'
82'
Желтая карточка
М. Варминг
Замена
P. Nymann
️️️️
J. Buus
80'
78'
Замена
М. Варминг
️️️️
Э. Нильсен
78'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
К. Йоргенсен
Желтая карточка
S. Reese
71'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Х. Ханссон
71'
67'
Замена
К. Винтер
️️️️
В. Торп
66'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
M. Kaastrup Larsen
ГОЛ! 1:2!
M. Brajanac
Пас отдал
Н. Дир
47'
Замена
M. Brajanac
️️️️
Й. Геммер
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
M. Rasmussen
Пас отдал
Э. Нильсен
41'
Желтая карточка
М. Ремер
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Нильсен
32'
Желтая карточка
К. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
11
Andre Riel
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
22
Агуст Глинссон
АП
80
Muamer Brajanac
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
15
Justin Shaibu
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
4-4-2
1
44
Дир
5
29
Гомес
25
Кийлерих
18
Прип
10
Ханссон
15
6
Геммер
44
Брок-Мадсен
15
3-5-3
30
Миккельсен
0
20
Йоргенсен
5
Тшиемб
29
Торп
8
Ремер
8
14
Якобсен
9
7
Нильсен
11
11
6
Геммер
80
80
6
Геммер
10
Ханссон
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
10
Ханссон
15
11
11
15
29
Торп
15
Винтер
15
Винтер
29
Торп
14
Якобсен
15
15
14
Якобсен
20
Йоргенсен
3
Винтер
3
Винтер
20
Йоргенсен
11
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
11
7
Нильсен
11
Варминг
11
Варминг
7
Нильсен
Остались в запасе
Хорсенс
Люнгбю
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Rune Frantsen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Остались в запасе
24
R. Pedersen
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Люнгбю
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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