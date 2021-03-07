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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Люнгбю
Рандерс - Люнгбю: обзор матча 07 марта 2021
Рандерс
07.03.2021, воскресенье, 14:00
Дания. Суперлига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Люнгбю
29'
М. Эго
87'
Э. Нильсен (П)
90'
M. Kaastrup Larsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Люнгбю
Замена
М. Брунд
️️️️
С. Гравес
90'
+5
Замена
N. Mileusnić
️️️️
Ф. Лауэнборг
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
M. Kaastrup Larsen
Пас отдал
Э. Нильсен
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Нильсен
83'
Замена
П. Грегор
️️️️
K. Enghardt
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
М. Греве
83'
75'
Желтая карточка
К. Якобсен
71'
Замена
S. Crone
️️️️
L. Fosgaard
71'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
Э. Корнвиг
Желтая карточка
О. Бундгор
67'
Вторая желтая
M. Nielsen
60'
57'
Замена
К. Якобсен
️️️️
В. Торп
57'
Замена
Э. Нильсен
️️️️
Й. Гаммельбю
56'
Желтая карточка
Й. Гаммельбю
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Эго
Пас отдал
Т. Кеинде
29'
Желтая карточка
M. Nielsen
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Рандерс
34
Миккел Брунд
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
3-5-1-2
0
8
Пизингер
28
Гравес
14
Лауэнборг
23
Бундгор
24
Кеинде
17
Греве
20
Клюснер
4
Йонсен
30
Карльгрен
45
Эго
3-5-1-1
30
Миккельсен
20
Йоргенсен
0
5
Тшиемб
29
Торп
9
8
19
Гаммельбю
8
Ремер
8
Корнвиг
11
Варминг
28
Гравес
34
Брунд
34
Брунд
28
Гравес
14
Лауэнборг
10
10
14
Лауэнборг
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
8
Корнвиг
11
11
8
Корнвиг
9
12
12
9
0
5
Грегор
5
Грегор
0
29
Торп
14
Якобсен
14
Якобсен
29
Торп
19
Гаммельбю
7
Нильсен
7
Нильсен
19
Гаммельбю
Остались в запасе
Рандерс
Люнгбю
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
15
Каспер Винтер
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Рандерс - Люнгбю
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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Рандерс
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