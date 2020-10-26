Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Вайле
Ольборг - Вайле: обзор матча 26 октября 2020
Ольборг
26.10.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Вайле
12'
Ф. Берстинг
30'
А. Соуза
87'
А. Соуза
90+1'
С. Эзатолахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Вайле
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Эзатолахи
Замена
Т. ван Верт
️️️️
J. Okore
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Соуза
Пас отдал
L. Montano
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Я. Нильсен
81'
Замена
К. Куск
️️️️
Л. Андерсен
81'
69'
Замена
L. Montano
️️️️
В. Фагир
69'
Замена
L. Jensen
️️️️
A. Mucolli
68'
Замена
L. Hetemi
️️️️
Ю. Рамадани
Замена
Д. Гранли
️️️️
М. Росс
68'
Замена
Т. Прица
️️️️
Ф. Берстинг
68'
56'
Желтая карточка
В. Фагир
54'
Замена
А. Милошевич
️️️️
Ю. Ояла
Желтая карточка
О. Хильемарк
35'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Соуза
Пас отдал
J. Schoop
20'
Замена
Т. Мельгор
️️️️
K. Yamga
Желтая карточка
К. Паллесен
19'
12'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Берстинг
Пас отдал
Я. Нильсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
3-3-3-2
2
Росс
2
Паллесен
3
Нильсен
5
Теланнер
6
Феррейра
5
7
Хильемарк
8
Фоссум
10
Берстинг
35
Ринне
25
Андерсен
1-1-3-1-5
40
Ояла
18
Амундсен
6
Эзатолахи
20
Рамадани
0
10
Соуза
21
15
19
Фагир
20
19
2
Росс
4
Гранли
4
Гранли
2
Росс
10
Берстинг
22
Прица
22
Прица
10
Берстинг
3
Нильсен
25
Клиттен
25
Клиттен
3
Нильсен
5
9
ван Верт
9
ван Верт
5
25
Андерсен
7
Куск
7
Куск
25
Андерсен
40
Ояла
37
Милошевич
37
Милошевич
40
Ояла
0
14
Мельгор
14
Мельгор
0
20
Рамадани
34
34
20
Рамадани
19
17
17
19
19
Фагир
14
14
19
Фагир
Остались в запасе
Ольборг
Вайле
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Александер Брунст
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Ольборг - Вайле
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+