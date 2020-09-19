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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Люнгбю
Мидтьюлланд - Люнгбю: обзор матча 19 сентября 2020
Мидтьюлланд
19.09.2020, суббота, 16:30
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
14'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Люнгбю
Замена
С. Каба
️️️️
Ж. Брумадо
80'
77'
Замена
М. Варминг
️️️️
A. Riel
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Дрейер
70'
Замена
М. Андерсон
️️️️
П. Систо
70'
68'
Замена
П. Грегор
️️️️
Н. Гертсен
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
67'
60'
Замена
М. Ремер
️️️️
K. Enghardt
46'
Замена
R. Pedersen
️️️️
К. Якобсен
Желтая карточка
А. Шольц
45'
Желтая карточка
Б. Краев
41'
37'
Желтая карточка
Ф. Гиткьяер
21'
Желтая карточка
Ф. Винтер
ГОЛ! 1:0!
П. Систо
14'
Желтая карточка
Эвандер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
8
M. Rasmussen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
11
Andre Riel
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Каюсте
4
Джеймс
23
Краев
77
Систо
10
Эвандер
10
Дрейер
74
Брумадо
4-3-3
30
Миккельсен
3
Винтер
0
28
Гертсен
3
Хамалайнен
8
14
Якобсен
9
26
Гиткьяер
7
Нильсен
11
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
77
Систо
23
Андерсон
23
Андерсон
77
Систо
10
Дрейер
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Дрейер
74
Брумадо
9
Каба
9
Каба
74
Брумадо
14
Якобсен
24
24
14
Якобсен
28
Гертсен
5
Грегор
5
Грегор
28
Гертсен
0
8
Ремер
8
Ремер
0
7
7
11
11
Варминг
11
Варминг
11
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Люнгбю
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
28
Магнус Вестергор
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
28
Магнус Вестергор
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Люнгбю
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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