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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Коритиба
Атлетико Гойяненсе - Коритиба: обзор матча 26 февраля 2021
Атлетико Гойяненсе
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
3'
G.
45+3'
Г. Биро (АГ)
63'
R. Oliveira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Коритиба
80'
Желтая карточка
M. Sarrafiore
Замена
З. Роберто
️️️️
R.
68'
Замена
J.
️️️️
Чико
68'
63'
ГОЛ! 2:1!
R. Oliveira
Пас отдал
L. Henrique
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Ж. Виктор
46'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
В. Маранхао
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Г. Биро
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
G.
Пас отдал
Чико
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
10
Чико
АП
0
Arnaldo
ЦФ
1
Jean
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
5
Уго Моура
ОП
33
Arthur
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Коритиба
31
Yan Sasse
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
2-1-1-2-5
30
Николас
4
Виктор
5
Маранхао
44
Баральяс
10
Чико
10
Рато
1
4
11
21
0
1-1-5
29
Биро
5
Моура
13
9
77
28
30
4
Виктор
2
Оливейра
2
Оливейра
4
Виктор
5
Маранхао
17
Фрейтас
17
Фрейтас
5
Маранхао
21
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
21
10
Чико
18
18
10
Чико
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Коритиба
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Остались в запасе
70
Cristiano
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Коритиба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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