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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Атлетико Минейро
Гойас - Атлетико Минейро: обзор матча 04 февраля 2021
Гойас
04.02.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
28'
I.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Херон
90'
+3
83'
Желтая карточка
Жаир
Замена
I. MendonÃ§a
️️️️
Шейлон
81'
Замена
R. Moura
️️️️
F.
81'
75'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
70'
Замена
Натан
️️️️
Аллан
Замена
D. Baggio
️️️️
I.
62'
Замена
R.
️️️️
M. Ferreira
62'
61'
Замена
D. Tardelli
️️️️
Э. Варгас
60'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
А. Франко
46'
Замена
Жаир
️️️️
Габриэль
46'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Саша
Желтая карточка
I.
45'
+1
Замена
V. Taylon
️️️️
D.
40'
31'
Желтая карточка
Аллан
ГОЛ! 1:0!
I.
Пас отдал
D.
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
4
Херон
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Шейлон
АП
20
FernandÃ£o
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
10
Indio
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Гойас
20
Chico
ЦЗ
77
Ratinho
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
3-1-1-5
12
Жефферсон
33
Дуарт
4
Херон
55
Лордело
7
Шейлон
27
80
18
10
88
4-4-2
22
Эверсон
4
Ревер
13
Арана
6
Алонсо
30
Габриэль
19
Йоран
21
Франко
29
Аллан
11
Саварино
11
Варгас
8
Саша
80
77
77
80
7
Шейлон
34
34
7
Шейлон
18
0
0
18
10
92
92
10
20
9
9
20
29
Аллан
14
Натан
14
Натан
29
Аллан
30
Габриэль
8
Жаир
8
Жаир
30
Габриэль
8
Саша
38
Маррони
38
Маррони
8
Саша
21
Франко
25
Мариано
25
Мариано
21
Франко
11
Варгас
9
9
11
Варгас
Остались в запасе
Гойас
Атлетико Минейро
23
Tadeu
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
Главный тренер
Элио дос Анжос
1
Victor
ЦФ
23
Гуга
ПЗ
17
Савиньо
ПВ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
23
Рафаэл
ВР
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
23
Tadeu
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
23
Гуга
ПЗ
17
Савиньо
ПВ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
23
Рафаэл
ВР
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Гойас - Атлетико Минейро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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1
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19 ноября
5
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14 ноября
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29 октября
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