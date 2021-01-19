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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Фламенго
Гойас - Фламенго: обзор матча 19 января 2021
Гойас
19.01.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 3
Завершен
Фламенго
42'
Д. Де Арраскаэта
63'
Г. Барбоза
90+4'
Педро
90+4'
Рене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Фламенго
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
Рене
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Педро
83'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
77'
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Энрике
76'
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
Замена
I.
️️️️
A. Cabral
70'
69'
Замена
Микаэл
️️️️
Г. Барбоза
69'
Замена
Педро
️️️️
Б. Энрике
63'
ГОЛ! 0:2!
Г. Барбоза
Пас отдал
Б. Энрике
Желтая карточка
A. Cabral
58'
Замена
M. Ferreira
️️️️
B.
56'
Замена
D.
️️️️
F.
55'
Желтая карточка
T.
48'
Замена
В. Лопес
️️️️
D. Baggio
46'
Желтая карточка
B.
45'
+2
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
R. Moura
31'
16'
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
F.
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
4
Херон
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
23
Tadeu
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
5
Breno
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Гойас
20
Chico
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
10
Indio
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-1-1-5
12
Жефферсон
33
Дуарт
4
Херон
5
7
Шейлон
92
9
20
5
27
4-1-2-2-1
1
Соуза
22
Исла
30
Кайо
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Диего
27
Энрике
9
Барбоза
5
10
10
5
20
18
18
20
92
70
Лопес
70
Лопес
92
5
80
80
5
27
Энрике
9
Педро
9
Педро
27
Энрике
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
13
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
13
Энрике
9
Барбоза
30
Микаэл
30
Микаэл
9
Барбоза
10
Де Арраскаэта
35
Гомес
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Гойас
Фламенго
88
Marcelo Rangel
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
31
Pedro Marinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
Главный тренер
Элио дос Анжос
23
Сезар
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
31
Pedro Marinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Гойас - Фламенго
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
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1
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20 ноября
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19 ноября
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