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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Гойяненсе
Гремио - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 28 декабря 2020
Гремио
28.12.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
44'
D. (АГ)
62'
Д. Чурин
57'
G. Ferrareis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Атлетико Гойяненсе
90'
+5
Желтая карточка
Эдер
Замена
T. Rodrigues
️️️️
Д. Чурин
86'
83'
Замена
M. Vargas
️️️️
G.
78'
Замена
A.
️️️️
D.
Замена
Пепе
️️️️
Феррейра
75'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Л. Силва
75'
74'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
G. Ferrareis
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
С. Пиньярес
69'
Желтая карточка
П. Миранда
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Чурин
Пас отдал
С. Пиньярес
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
G. Ferrareis
Пас отдал
В. Рато
46'
Замена
J.
️️️️
R.
46'
Замена
M. Pereira
️️️️
В. Маранхао
45'
+1
Желтая карточка
D.
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
D.
44'
41'
Желтая карточка
G.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
4
Руан
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
25
Алиссон
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
10
Чико
АП
21
Roberson
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
4-2-2-1-2
4
Руан
28
Миранда
33
Кортес
2
Вандерсон
16
Силва
37
Дарлан
19
Пиньярес
25
Алиссон
11
Феррейра
1
9
Чурин
2-2-2-5
33
Эдер
30
Николас
5
Маранхао
17
Фрейтас
10
Рато
10
Чико
21
1
23
4
2
11
Феррейра
11
Пепе
11
Пепе
11
Феррейра
19
Пиньярес
22
22
19
Пиньярес
9
Чурин
97
97
9
Чурин
16
Силва
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
16
Силва
23
0
0
23
5
Маранхао
16
16
5
Маранхао
4
96
96
4
2
11
11
2
21
18
18
21
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Гойяненсе
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
10
Пауло Виктор
ВР
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Rithely
ЦФ
Остались в запасе
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
10
Пауло Виктор
ВР
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Rithely
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Гремио - Атлетико Гойяненсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
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