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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Сантос
Гойас - Сантос: обзор матча 05 октября 2020
Гойас
05.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 3
Завершен
Сантос
86'
V. Andrade
19'
Мариньо (П)
55'
Жефферсон (АГ)
77'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Сантос
90'
Желтая карточка
В. Леонардо
ГОЛ! 1:3!
V. Andrade
86'
78'
Желтая карточка
М. Леонардо
77'
ГОЛ! 0:3!
М. Леонардо
71'
Замена
М. Леонардо
️️️️
Мариньо
70'
Замена
Мадсон
️️️️
К. Жорже
64'
Желтая карточка
P.
Вторая желтая
Д. Дуарт
60'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Жефферсон
Желтая карточка
Д. Бесса
45'
+10
Желтая карточка
V. Andrade
44'
Замена
V. Andrade
️️️️
D. Villalva
39'
34'
Красная карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Сандро
25'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Мариньо
Желтая карточка
Д. Дуарт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
9
Rafael Moura
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
5
Breno
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
7
Мариньо
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гойас
4
Херон
ЛЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
32
Yago
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
31
Victor Andrade
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
2
Derick
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
3-2-5
12
Жефферсон
2
33
Дуарт
30
Сандро
11
Бесса
27
70
Лопес
5
11
23
2-1-3-4
34
Пауло
14
Перес
6
Джонатан
5
Алисон
7
Мариньо
11
Гомес
22
Брага
9
21
31
19
Жорже
32
32
11
31
31
11
7
Мариньо
38
Леонардо
38
Леонардо
7
Мариньо
19
Жорже
22
Мадсон
22
Мадсон
19
Жорже
Остались в запасе
Гойас
Сантос
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
2
Derick
ЦФ
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
2
Derick
ЦФ
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Гойас - Сантос
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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