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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Мехелен
Кортрейк - Мехелен: обзор матча 18 апреля 2021
Кортрейк
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Мехелен
10'
Ф. Селемани (П)
28'
К. Мрабти (П)
35'
Н. Сторм
46'
Н. Сторм
82'
Р. Скофс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Мехелен
85'
Замена
М. Швед
️️️️
Ж. Хайреманс
85'
Замена
O. Kaya
️️️️
S. Defour
82'
ГОЛ! 1:4!
Р. Скофс
Пас отдал
I. De Camargo
Замена
А. Палаверса
️️️️
Ж. де Сар
80'
Замена
К. Д'Хаен
️️️️
П. Голубович
80'
Желтая карточка
M. Jonckheere
74'
71'
Замена
А. Вранкс
️️️️
К. Мрабти
67'
Замена
I. De Camargo
️️️️
Ф. Дрейф
Замена
M. Jonckheere
️️️️
E. Ocansey
59'
46'
ГОЛ! 1:3!
Н. Сторм
Замена
T. Chevalier
️️️️
П. Хабиб Гуйе
46'
35'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сторм
Пас отдал
Ж. Хайреманс
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мрабти
14'
Желтая карточка
S. Defour
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Селемани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
16
Steven Defour
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
99
Лукман Хаким
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
0
Teddy Chevalier
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
Мехелен
34
Максим Венссенс
ВР
28
Arno Valkenaers
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
21
Victor Wernersson
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
3-2-2-3
31
Илич
16
Радованович
7
Селемани
2
Голубович
4
Дерейк
20
Деваэль
8
Макаренко
4
де Сар
33
77
Гуйе
9
Гано
4-3-4
23
30
16
14
Уолш
17
Скофс
28
Мрабти
11
Хайреманс
10
Сторм
9
Дрейф
16
15
4
де Сар
18
Палаверса
18
Палаверса
4
де Сар
77
Гуйе
0
0
77
Гуйе
33
20
20
33
2
Голубович
30
Д'Хаен
30
Д'Хаен
2
Голубович
11
Хайреманс
9
Швед
9
Швед
11
Хайреманс
16
8
8
16
28
Мрабти
40
Вранкс
40
Вранкс
28
Мрабти
9
Дрейф
10
10
9
Дрейф
Остались в запасе
Кортрейк
Мехелен
99
Лукман Хаким
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
34
Максим Венссенс
ВР
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
28
Arno Valkenaers
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
99
Лукман Хаким
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Остались в запасе
34
Максим Венссенс
ВР
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вут
ЦЗ
28
Arno Valkenaers
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Кортрейк - Мехелен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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