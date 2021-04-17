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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Эйпен
Шарлеруа - Эйпен: обзор матча 17 апреля 2021
Шарлеруа
17.04.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Эйпен
32'
А. Голизаде
81'
М. Илаймахаритра (П)
20'
С. Превляк
28'
С. Превляк
45+1'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Эйпен
Замена
R. Akbib
️️️️
G. Gillet
87'
83'
Замена
A. Baby
️️️️
К. Н'Дри
83'
Замена
A. Beck
️️️️
А. Болевич
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Илаймахаритра
81'
Замена
А. Декотт
️️️️
А. Бенчаиб
76'
76'
Замена
️️️️
Н. Мусона
Замена
K. Rezaei
️️️️
М. Бруно
76'
56'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
С. Превляк
56'
Замена
J. Cools
️️️️
С. Питерс
Желтая карточка
Л. Теодорчик
46'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Ш. Николсон
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Превляк
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Голизаде
Пас отдал
А. Бенчаиб
32'
28'
ГОЛ! 0:2!
С. Превляк
Пас отдал
А. Болевич
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Превляк
Желтая карточка
С. Кипр
19'
19'
Пенальти не реализован!
С. Превляк
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Ботака
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Эйпен
8
Стеф Питерс
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
8
Али Голизаде
ПВ
4
Иван Горанов
ЦФ
13
Christophe Diandy
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
29
Reda Akbib
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Amara Baby
ЦФ
3-1-1-5
30
Пеннето
18
Кайембе
24
Дессоле
4
Кипр
23
Илаймахаритра
7
Бенчаиб
7
Фалл
17
Ботака
17
Бруно
11
Николсон
30
4-1-2-4
12
Агбаду
13
Мянго
5
Амат
8
Питерс
39
Кайембе
11
Н'Дри
17
Мусона
14
Превляк
7
Болевич
6
30
17
Ботака
8
Голизаде
8
Голизаде
17
Ботака
7
Бенчаиб
9
Декотт
9
Декотт
7
Бенчаиб
30
29
29
30
11
Николсон
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Николсон
17
Бруно
11
11
17
Бруно
14
Превляк
7
Нгой
7
Нгой
14
Превляк
11
Н'Дри
14
14
11
Н'Дри
7
Болевич
32
32
7
Болевич
8
Питерс
26
26
8
Питерс
Остались в запасе
Шарлеруа
Эйпен
4
Иван Горанов
ЦФ
13
Christophe Diandy
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
33
Theo Defourny
ЦФ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
4
Иван Горанов
ЦФ
13
Christophe Diandy
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
Остались в запасе
33
Theo Defourny
ЦФ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Шарлеруа - Эйпен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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