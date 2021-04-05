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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Эйпен
Зюлте-Варегем - Эйпен: обзор матча 05 апреля 2021
Зюлте-Варегем
05.04.2021, понедельник, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Эйпен
59'
Э. Плетинкс
82'
Л. Де Бок
22'
С. Питерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Эйпен
Замена
Т. Хоры
️️️️
N. Kenourgios
87'
ГОЛ! 2:1!
Л. Де Бок
Пас отдал
O. Govea
82'
81'
Замена
A. Beck
️️️️
A.
80'
Вторая желтая
Э. Агбаду
74'
Замена
B. Poulain
️️️️
Ж. Нгой
74'
Замена
A. Baby
️️️️
Н. Мусона
72'
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ! 1:1!
Э. Плетинкс
59'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Питерс
Желтая карточка
Л. Де Бок
21'
18'
Желтая карточка
Э. Агбаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Эйпен
8
Стеф Питерс
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
0
Adriano
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
14
Amara Baby
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
4-2-4
69
Бостин
25
Хамфрис
28
Де Бок
28
Плетинкс
45
21
6
3
91
Домпе
9
Бруно
9
Фоссен
4-1-2-4
12
Агбаду
5
Амат
13
Мянго
8
Питерс
39
Кайембе
11
Н'Дри
17
Мусона
14
Превляк
33
0
7
Нгой
3
25
Хоры
25
Хоры
3
7
Нгой
6
6
7
Нгой
17
Мусона
14
14
17
Мусона
0
32
32
0
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Эйпен
17
Youssef Sylla
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
30
Robin Himmelmann
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
17
Youssef Sylla
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Остались в запасе
30
Robin Himmelmann
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Зюлте-Варегем - Эйпен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
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Зюлте-Варегем
Эйпен
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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