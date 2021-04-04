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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Гент
Стандард - Гент: обзор матча 04 апреля 2021
Стандард
04.04.2021, воскресенье, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Гент
66'
Д. Мюлека
77'
М. Баликвиша
43'
А. Кастро-Монтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Гент
84'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
А. Ханше-Ольсен
Желтая карточка
К. Фай
81'
Замена
К. Фай
️️️️
У. Сике
80'
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
М. Баликвиша
80'
78'
Замена
О. Букари
️️️️
А. Кастро-Монтес
78'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Оджиджа-Офое
77'
Желтая карточка
Нуриу
ГОЛ! 2:1!
М. Баликвиша
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
77'
76'
Желтая карточка
С. Кумс
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
С. Бастьен
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мюлека
Пас отдал
У. Сике
66'
60'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Замена
Г. Цимирот
️️️️
М. Лестьенн
56'
45'
+1
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Кастро-Монтес
43'
Пенальти не реализован!
А. Кастро-Монтес
Желтая карточка
М. Сиссако
36'
36'
Пенальти не реализован!
Р. Яремчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-3-1-2
16
Бодар
5
Сиссако
20
Бокади
34
Гавори
41
Сике
43
Раскин
22
Бастьен
21
Амалла
7
Баликвиша
17
Лестьенн
11
Мюлека
3-3-2-2
26
Болат
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
15
Арсланажич
42
Овусу
25
Нуриу
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
9
Яремчук
41
Сике
19
Фай
19
Фай
41
Сике
7
Баликвиша
3
Дюсенн
3
Дюсенн
7
Баликвиша
17
Лестьенн
59
Цимирот
59
Цимирот
17
Лестьенн
22
Бастьен
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
21
Ханше-Ольсен
9
Тиссудали
9
Тиссудали
21
Ханше-Ольсен
17
Кастро-Монтес
14
Букари
14
Букари
17
Кастро-Монтес
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
Остались в запасе
Стандард
Гент
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Сулайман Маррех
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Остались в запасе
16
Сулайман Маррех
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Стандард - Гент
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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