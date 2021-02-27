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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Томь
Алания - Томь: обзор матча 27 февраля 2021
Алания
27.02.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 3
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Алания - Томь
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
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Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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