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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Кортрейк
Антверпен - Кортрейк: обзор матча 06 марта 2021
Антверпен
06.03.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
4 : 2
Завершен
Кортрейк
28'
Л. Рафаэлов (П)
55'
М. Ле Марша
72'
Д. Ламкель Зе
85'
Б. Верстате
56'
Ф. Селемани
67'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Кортрейк
ГОЛ! 4:2!
Б. Верстате
Пас отдал
Д. Ламкель Зе
85'
81'
Замена
Й. Стоянович
️️️️
T. Chevalier
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
Д. Мбокани
78'
Желтая карточка
Д. Мбокани
75'
Замена
Ф. Арун
️️️️
Л. Рафаэлов
73'
ГОЛ! 3:2!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Д. Мбокани
72'
67'
ГОЛ! 2:2!
З. Гано
Пас отдал
Ф. Селемани
56'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Селемани
Пас отдал
А. Радованович
ГОЛ! 2:0!
М. Ле Марша
Пас отдал
Л. Рафаэлов
55'
Пенальти не реализован!
Д. Лукаку
54'
46'
Замена
А. Палаверса
️️️️
G. Hendrickx
46'
Замена
З. Гано
️️️️
П. Хабиб Гуйе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Рафаэлов
28'
27'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Красная карточка
А. Сек
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
0
Teddy Chevalier
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
15
Йован Стоянович
ЦП
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
4-4-1-1
1
Де Вольф
4
Сек
2
Де Лат
18
Онгла
23
Ле Марша
14
де Паув
94
Лукаку
11
Рафаэлов
4
Верстате
60
Ламкель Зе
70
Мбокани
4-2-4
31
Илич
4
Дерейк
7
Селемани
2
Голубович
16
Радованович
4
де Сар
22
33
0
4
77
Гуйе
70
Мбокани
21
Батубинсика
21
Батубинсика
70
Мбокани
11
Рафаэлов
38
Арун
38
Арун
11
Рафаэлов
22
18
Палаверса
18
Палаверса
22
77
Гуйе
9
Гано
9
Гано
77
Гуйе
0
15
Стоянович
15
Стоянович
0
Остались в запасе
Антверпен
Кортрейк
18
Питер Геркенс
ЦП
1
Жан Бутез
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
16
Максим Деман
ВР
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
18
Питер Геркенс
ЦП
1
Жан Бутез
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Антверпен - Кортрейк
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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