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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Краснодар-2
Оренбург - Краснодар-2: обзор матча 20 марта 2021
Оренбург
20.03.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Краснодар-2
90'
+2
Желтая карточка
Л. Сабуа
Замена
А. Нойок
️️️️
Д. Фамейе
90'
+2
77'
Желтая карточка
А. Черников
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Козлов
73'
Желтая карточка
Т. Аюпов
72'
69'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Д. Пелих
Замена
И. Воробьев
️️️️
Н. Прудников
69'
62'
Замена
️️️️
С. Агкацев
46'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
М. Кутовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
90
Максим Кутовой
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Краснодар-2
44
Олег Исаенко
ЛЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Климович
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
8
Миронов
31
Ткачук
11
Прудников
32
Козлов
10
Воробьев
7
Фамейе
3-3-1-2
1
Агкацев
4
Бородин
5
Стежко
13
Иванов
44
Корнюшин
53
Черников
24
Ивашин
20
Халназаров
81
Сабуа
90
Кутовой
11
Прудников
95
Воробьев
95
Воробьев
11
Прудников
7
Фамейе
55
Нойок
55
Нойок
7
Фамейе
32
Козлов
99
Палиенко
99
Палиенко
32
Козлов
90
Кутовой
17
Сергеев
17
Сергеев
90
Кутовой
2
Пелих
11
Апеков
11
Апеков
2
Пелих
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар-2
92
Алексей Скворцов
ЦФ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Оренбург - Краснодар-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
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Оренбург
Краснодар-2
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