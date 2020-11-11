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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Крылья Советов
Краснодар-2 - Крылья Советов: обзор матча 11 ноября 2020
Краснодар-2
11.11.2020, среда, 13:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
39'
М. Кутовой
41'
В. Литвинов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Крылья Советов
Желтая карточка
Э. Сперцян
90'
+4
Желтая карточка
Л. Сабуа
87'
86'
Желтая карточка
Д. Цыпченко
84'
Замена
А. Солдатенков
️️️️
Д. Кабутов
71'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Комбаров
Замена
Н. Бочко
️️️️
Е. Марков
66'
59'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Е. Голенков
Желтая карточка
Р. Камболов
55'
Замена
️️️️
В. Литвинов
54'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
А. Мацукатов
54'
44'
Желтая карточка
А. Гацкан
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Литвинов
ГОЛ! 1:0!
М. Кутовой
39'
Замена
Д. Пелих
️️️️
А. Ивашин
35'
Замена
А. Григорян
️️️️
Р. Апеков
34'
29'
Пенальти не реализован!
А. Зиньковский
Желтая карточка
В. Литвинов
28'
Желтая карточка
В. Стежко
18'
14'
Желтая карточка
Д. Кабутов
Желтая карточка
А. Ивашин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
69
Егор Голенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
94
Степан Шерстнев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Агкацев
24
Ивашин
4
Литвинов
5
Стежко
44
Исаенко
88
Камболов
15
Мацукатов
11
Апеков
8
Сперцян
90
Кутовой
20
Марков
3-3-1-2
39
Фролов
4
Горшков
47
Божин
23
Чернов
70
Кабутов
8
Гацкан
23
Комбаров
77
Зиньковский
33
Сергеев
69
Голенков
11
Апеков
70
Григорян
70
Григорян
11
Апеков
24
Ивашин
2
Пелих
2
Пелих
24
Ивашин
15
Мацукатов
81
Сабуа
81
Сабуа
15
Мацукатов
20
Марков
23
Бочко
23
Бочко
20
Марков
69
Голенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
69
Голенков
23
Комбаров
8
Витюгов
8
Витюгов
23
Комбаров
70
Кабутов
3
Солдатенков
3
Солдатенков
70
Кабутов
Остались в запасе
Краснодар-2
Крылья Советов
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Руслан Рзаев
ПВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
Главный тренер
Артем Куликов
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
94
Степан Шерстнев
ЦП
22
Бахадур Соколов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Руслан Рзаев
ПВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
94
Степан Шерстнев
ЦП
22
Бахадур Соколов
ЛВ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар-2 - Крылья Советов
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар-2
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