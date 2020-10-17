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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Чертаново
Велес - Чертаново: обзор матча 17 октября 2020
Велес
17.10.2020, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
3 : 0
Завершен
Чертаново
42'
А. Кахидзе
63'
И. Стефанович
68'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Чертаново
90'
+1
Желтая карточка
Н. Сулейманов
Замена
С. Гаракоев
️️️️
К. Родионов
77'
74'
Замена
А. Ефремов
️️️️
Е. Рудковский
74'
Замена
А. Надольский
️️️️
В. Бартасевич
Замена
Р. Фищенко
️️️️
Д. Поляков
72'
ГОЛ! 3:0!
И. Стефанович
68'
68'
Замена
️️️️
Ю. Завезен
67'
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
Л. Герчиков
ГОЛ! 2:0!
И. Стефанович
63'
Замена
А. Максименко
️️️️
Б. Коваленко
62'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
61'
Желтая карточка
К. Родионов
49'
Желтая карточка
А. Кахидзе
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Кахидзе
42'
35'
Желтая карточка
Е. Рудковский
Желтая карточка
И. Климов
24'
Замена
П. Котов
️️️️
А. Вакулич
14'
Желтая карточка
А. Вакулич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Артур Галоян
АП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Велес
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
27
Антон Ефремов
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
18
Александр Надольский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
4-1-2-1-2
98
Овчинников
3
Ботака-Иобома
80
Климов
22
Родионов
24
Кахидзе
5
Осипов
8
Поляков
24
Вакулич
21
Галоян
23
Стефанович
52
Коваленко
4-2-2-2
31
Абаев
30
Ляхов
13
Бартасевич
4
Молодняков
66
Гудков
22
Завезен
10
Рудковский
68
Герчиков
15
Тюменцев
18
Молчанов
84
Молтенинов
52
Коваленко
9
Максименко
9
Максименко
52
Коваленко
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
8
Поляков
6
Фищенко
6
Фищенко
8
Поляков
24
Вакулич
17
Котов
17
Котов
24
Вакулич
22
Родионов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
22
Родионов
10
Рудковский
27
Ефремов
27
Ефремов
10
Рудковский
68
Герчиков
6
Сулейманов
6
Сулейманов
68
Герчиков
13
Бартасевич
18
Надольский
18
Надольский
13
Бартасевич
Остались в запасе
Велес
Чертаново
20
Диего Малания
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
20
Диего Малания
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Велес - Чертаново
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
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