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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Краснодар-2
Чертаново - Краснодар-2: обзор матча 09 октября 2020
Чертаново
09.10.2020, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
30'
Г. Левин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Краснодар-2
Желтая карточка
Е. Рудковский
90'
+2
Замена
М. Савельев
️️️️
И. Молтенинов
90'
+1
Замена
А. Алексеев
️️️️
Г. Левин
87'
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
Н. Першин
82'
79'
Замена
Р. Симонов
️️️️
Д. Пелих
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Ю. Завезен
73'
68'
Замена
Н. Бочко
️️️️
М. Кутовой
Замена
Д. Молчанов
️️️️
А. Надольский
62'
54'
Желтая карточка
Э. Сперцян
46'
Замена
А. Григорян
️️️️
Р. Апеков
ГОЛ! 1:0!
Г. Левин
30'
Желтая карточка
А. Надольский
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Александр Надольский
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
27
Антон Ефремов
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Краснодар-2
90
Никита Егязаров
ВР
23
Николай Бочко
ПЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
11
Роман Симонов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
3-1-2-3-1
31
Абаев
66
Гудков
63
Никитенков
4
Молодняков
46
Першин
70
Левин
22
Завезен
15
Тюменцев
18
Надольский
68
Герчиков
84
Молтенинов
4-1-2-2-1
16
Адамов
2
Пелих
13
Иванов
4
Литвинов
44
Исаенко
23
Якимов
15
Мацукатов
81
Сабуа
8
Сперцян
11
Апеков
90
Кутовой
46
Першин
6
Сулейманов
6
Сулейманов
46
Першин
22
Завезен
10
Рудковский
10
Рудковский
22
Завезен
84
Молтенинов
9
Савельев
9
Савельев
84
Молтенинов
18
Надольский
18
Молчанов
18
Молчанов
18
Надольский
70
Левин
27
Алексеев
27
Алексеев
70
Левин
90
Кутовой
23
Бочко
23
Бочко
90
Кутовой
2
Пелих
11
Симонов
11
Симонов
2
Пелих
11
Апеков
70
Григорян
70
Григорян
11
Апеков
Остались в запасе
Чертаново
Краснодар-2
27
Антон Ефремов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
90
Никита Егязаров
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
27
Антон Ефремов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
90
Никита Егязаров
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Чертаново - Краснодар-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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