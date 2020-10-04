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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Оренбург
Велес - Оренбург: обзор матча 04 октября 2020
Велес
04.10.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
5'
Д. Малания
48'
Н. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Оренбург
Замена
М. Майга
️️️️
А. Максименко
79'
Замена
Б. Коваленко
️️️️
А. Галоян
79'
70'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Ж. Скофлек
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
64'
60'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Н. Прудников
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Н. Прудников
46'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
П. Котов
45'
24'
Желтая карточка
Д. Фамейе
Желтая карточка
А. Баев
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Малания
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
59
Никита Макаров
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-4-2-1
93
Городовой
3
Ботака-Иобома
20
Малания
80
Климов
17
Котов
5
Осипов
6
Фищенко
24
Кахидзе
21
Галоян
9
Максименко
21
Баев
4-1-3-2
1
Климович
12
Малых
3
Сиваков
46
Мамин
96
Смирнов
8
Миронов
27
Скофлек
7
Чуканов
31
Ткачук
7
Фамейе
11
Прудников
21
Галоян
52
Коваленко
52
Коваленко
21
Галоян
9
Максименко
8
Майга
8
Майга
9
Максименко
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
11
Прудников
92
Скворцов
92
Скворцов
11
Прудников
27
Скофлек
10
Юсупов
10
Юсупов
27
Скофлек
Остались в запасе
Велес
Оренбург
10
Никита Кирсанов
АП
44
Александр Михайлов
ЦЗ
59
Никита Макаров
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
44
Александр Михайлов
ЦЗ
59
Никита Макаров
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Велес - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Авангард
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