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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Крылья Советов
Енисей - Крылья Советов: обзор матча 30 августа 2020
Енисей
30.08.2020, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
6'
А. Галимов
29'
А. Саная
37'
А. Галимов
78'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Крылья Советов
Желтая карточка
Т. Рукас
81'
79'
Желтая карточка
Е. Голенков
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Зиньковский
73'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Ю. Горшков
73'
Замена
А. Солдатенков
️️️️
М. Витюгов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Иванов
72'
71'
Вторая желтая
М. Карпов
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Галимов
66'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
А. Саная
66'
Желтая карточка
А. Зотов
64'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
62'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Ломакин
61'
Желтая карточка
А. Саная
60'
60'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Пруцев
57'
Желтая карточка
С. Божин
52'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
Е. Иванов
48'
46'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
М. Зеффан
40'
Желтая карточка
В. Сарвели
ГОЛ! 3:0!
А. Галимов
Пас отдал
А. Саная
37'
34'
Желтая карточка
М. Карпов
ГОЛ! 2:0!
А. Саная
Пас отдал
А. Ломакин
29'
Желтая карточка
В. Кичин
24'
18'
Желтая карточка
М. Зеффан
ГОЛ! 1:0!
А. Галимов
Пас отдал
А. Саная
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
10
Алексей Третьяков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-3-2-1
1
Опарин
2
Кичин
96
Рукас
3
Ганус
13
Марков
8
Иванов
90
Ломакин
21
Зотов
19
Глушков
27
Галимов
32
Саная
4-2-1-1-2
39
Фролов
2
Зеффан
51
Карпов
47
Божин
4
Горшков
8
Витюгов
8
Гацкан
25
Пруцев
29
Ежов
9
Сарвели
33
Сергеев
90
Ломакин
77
Самойлов
77
Самойлов
90
Ломакин
27
Галимов
9
Песиков
9
Песиков
27
Галимов
32
Саная
9
Дворников
9
Дворников
32
Саная
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
8
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
8
Иванов
4
Горшков
70
Кабутов
70
Кабутов
4
Горшков
8
Витюгов
3
Солдатенков
3
Солдатенков
8
Витюгов
9
Сарвели
77
Зиньковский
77
Зиньковский
9
Сарвели
25
Пруцев
69
Голенков
69
Голенков
25
Пруцев
2
Зеффан
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
2
Зеффан
Остались в запасе
Енисей
Крылья Советов
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Алексей Третьяков
ОП
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
1
Иван Ломаев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Алексей Третьяков
ОП
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
1
Иван Ломаев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Енисей - Крылья Советов
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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