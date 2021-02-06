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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Абердин
Хиберниан - Абердин: обзор матча 06 февраля 2021
Хиберниан
06.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
27'
М. Бойл (П)
67'
М. Бойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Абердин
Замена
К. Нисбет
️️️️
К. Доидж
85'
Замена
М. Хальберг
️️️️
J. Murphy
76'
76'
Замена
S. Logan
️️️️
Э. Тэйлор
ГОЛ! 2:0!
М. Бойл
Пас отдал
Л. Стивенсон
67'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
67'
Замена
К. Магеннис
️️️️
Д. Ирвин
67'
58'
Замена
C. Hendry
️️️️
К. Макленнан
58'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
D. McGeouch
Желтая карточка
А. Гогич
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бойл
27'
7'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Г. Ли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
2
David Gray
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Марсиано
3
Доиг
4
Хэнлон
16
МакГинн
24
МакГрегор
13
Гогич
36
Ирвин
28
Кадден
10
Бойл
27
Доидж
15
3-1-4-2
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
22
Ли
2
МакКрори
21
19
Фергюсон
10
Кеннеди
17
Хайес
10
Хорнби
3
27
Доидж
15
Нисбет
15
Нисбет
27
Доидж
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
15
5
Хальберг
5
Хальберг
15
36
Ирвин
16
Магеннис
16
Магеннис
36
Ирвин
3
Тэйлор
2
2
3
Тэйлор
21
38
МакГинн
38
МакГинн
21
Макленнан
14
14
Макленнан
22
Ли
11
Макленнан
11
Макленнан
22
Ли
Остались в запасе
Хиберниан
Абердин
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хиберниан - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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