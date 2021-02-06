Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Мазервелл
Селтик - Мазервелл: обзор матча 06 февраля 2021
Селтик
06.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Мазервелл
2'
С. Уэлш
50'
О. Эдуард
66'
А. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Мазервелл
90'
+1
Желтая карточка
Г. Смит
90'
Желтая карточка
D. Cole
81'
Замена
Г. Смит
️️️️
B. Maguire
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Д. Тернбулл
80'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Г. Тэйлор
71'
Замена
И. Соро
️️️️
С. Браун
70'
69'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Т. Уотт
68'
Желтая карточка
Т. Уотт
68'
Замена
М. О'Хара
️️️️
R. Crawford
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
А. Айети
68'
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Кэмпбелл
Пас отдал
С. О'Доннелл
ГОЛ! 2:0!
О. Эдуард
Пас отдал
К. МакГрегор
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Уэлш
Пас отдал
Д. Тернбулл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Мазервелл
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
4-3-1-2
19
Бэйн
32
Тэйлор
3
Кенни
20
Айер
23
Уэлш
14
Тернбулл
8
Браун
42
МакГрегор
7
Рогич
9
Айети
29
Эдуард
4-2-4
31
Келли
2
О'Доннелл
22
15
5
Лами
16
Кэмпбелл
14
32
Уотт
44
9
33
8
Браун
19
Соро
19
Соро
8
Браун
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
14
Тернбулл
32
Тэйлор
93
Лаксальт
93
Лаксальт
32
Тэйлор
9
Айети
29
Гриффитс
29
Гриффитс
9
Айети
22
10
Смит
10
Смит
22
32
Уотт
11
Робертс
11
Робертс
32
Уотт
14
5
О'Хара
5
О'Хара
14
Остались в запасе
Селтик
Мазервелл
9
Патрик Климала
ЦФ
10
Майкл Джонстон
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
10
Майкл Джонстон
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Остались в запасе
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Селтик - Мазервелл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Мазервелл
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+