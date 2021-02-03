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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Джонстон
Рейнджерс - Сент-Джонстон: обзор матча 03 февраля 2021
Рейнджерс
03.02.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
52'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Сент-Джонстон
85'
Желтая карточка
К. Кейн
Замена
Г. Камара
️️️️
Я. Хаджи
81'
81'
Замена
G. Melamed
️️️️
C. Conway
66'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
66'
Замена
Ш. Руни
️️️️
Д. Браун
Замена
С. Иттен
️️️️
К. Руф
66'
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаджи
Пас отдал
Р. Джек
52'
36'
Замена
L. Craig
️️️️
М. Дэвидсон
Желтая карточка
К. Руф
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
22
Хеландер
2
Тавернье
8
Джек
10
Дэвис
18
Арибо
77
Кент
10
Хаджи
7
Руф
4-4-2
28
Кларк
5
МакКарт
2
Браун
17
Тансер
4
Гордон
8
Маккэнн
8
Дэвидсон
6
Керр
7
17
Мэй
7
10
Хаджи
18
Камара
18
Камара
10
Хаджи
7
Руф
10
Иттен
10
Иттен
7
Руф
2
Браун
26
Руни
26
Руни
2
Браун
7
18
18
7
8
Дэвидсон
0
0
8
Дэвидсон
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Джонстон
11
Скотт Райт
ЛВ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
99
Charlie Gilmour
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
11
Скотт Райт
ЛВ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
99
Charlie Gilmour
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Джонстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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