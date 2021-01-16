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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Абердин
Росс Каунти - Абердин: обзор матча 16 января 2021
Росс Каунти
16.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Абердин
1'
О. Шоу
20'
C. Lakin
84'
О. Шоу
90+3'
J. Hylton
45+1'
А. Яковитти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Абердин
ГОЛ! 4:1!
J. Hylton
90'
+3
Замена
B. McKay
️️️️
О. Шоу
88'
Желтая карточка
О. Шоу
87'
ГОЛ! 3:1!
О. Шоу
Пас отдал
R. Draper
84'
76'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
К. Мэйн
Замена
R. Draper
️️️️
Р. Чарльз-Кук
65'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
59'
55'
Желтая карточка
С. Райт
Желтая карточка
C. Morris
49'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Яковитти
31'
Замена
S. Logan
️️️️
Э. Тэйлор
ГОЛ! 2:0!
C. Lakin
Пас отдал
Г. Пэтон
20'
ГОЛ! 1:0!
О. Шоу
Пас отдал
J. Hylton
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
4-3-3
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
0
21
8
Рэндалл
77
Чарльз-Кук
12
Пэтон
11
14
18
Шоу
8
2-1-3-1-3
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
10
Кеннеди
19
Фергюсон
17
Хайес
11
Райт
9
Косгров
30
Мэйн
3
77
Чарльз-Кук
6
6
77
Чарльз-Кук
18
Шоу
9
9
18
Шоу
3
Тэйлор
2
2
3
Тэйлор
30
Мэйн
19
Андерсон
19
Андерсон
30
Мэйн
Остались в запасе
Росс Каунти
Абердин
43
Джош Рид
ЛЗ
1
Росс Мунро
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Anthony Andreu
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
43
Джош Рид
ЛЗ
1
Росс Мунро
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Anthony Andreu
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Росс Каунти - Абердин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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