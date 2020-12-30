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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Рейнджерс
Сент-Миррен - Рейнджерс: обзор матча 30 декабря 2020
Сент-Миррен
30.12.2020, среда, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
27'
К. Руф
33'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Рейнджерс
89'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Д. Тавернье
Замена
C. MacPherson
️️️️
И. Эрхахон
85'
Замена
K. McAllister
️️️️
D. Connolly
82'
80'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Я. Хаджи
Замена
I. Durmus
️️️️
B. Mason
77'
Замена
K. Dennis
️️️️
Д. МакГрат
77'
74'
Замена
Р. Кент
️️️️
К. Руф
Желтая карточка
Д. Шонесси
71'
Желтая карточка
Д. Обика
53'
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Морелос
29'
Желтая карточка
Д. Тавернье
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
Я. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-3-3
31
Анвик
5
Шонесси
15
22
Фрэйзер
2
Тейт
31
Дойл-Хейз
21
Эрхахон
17
МакГрат
9
Обика
21
3
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
10
Хаджи
9
Морелос
7
Руф
17
МакГрат
9
9
17
МакГрат
21
Эрхахон
8
8
21
Эрхахон
3
11
11
3
21
7
7
21
7
Руф
77
Кент
77
Кент
7
Руф
2
Тавернье
27
Балогун
27
Балогун
2
Тавернье
10
Хаджи
34
Зунгу
34
Зунгу
10
Хаджи
Остались в запасе
Сент-Миррен
Рейнджерс
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
8
Райан Флинн
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Сент-Миррен - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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