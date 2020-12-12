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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Росс Каунти
Абердин - Росс Каунти: обзор матча 12 декабря 2020
Абердин
12.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Росс Каунти
5'
К. Мэйн
57'
К. Мэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Росс Каунти
Замена
Ф. Ожо
️️️️
D. Campbell
90'
+2
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Мэйн
90'
+2
Замена
С. Косгров
️️️️
М. Кеннеди
84'
Замена
S. Logan
️️️️
К. Макленнан
74'
64'
Замена
M. Gardyne
️️️️
Д. Тиллсон
64'
Замена
J. Hylton
️️️️
Г. Пэтон
ГОЛ! 2:0!
К. Мэйн
57'
36'
Замена
B. McKay
️️️️
К. Рэндалл
33'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
Желтая карточка
Р. МакКрори
32'
17'
Замена
Д. Рид
️️️️
А. Яковитти
ГОЛ! 1:0!
К. Мэйн
Пас отдал
К. Макленнан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Абердин
25
Том Ричи
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
2-1-3-4
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
17
Хайес
10
Кеннеди
26
Хеджс
3
30
Мэйн
16
11
Макленнан
3-5-2
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
0
4
Яковитти
77
Чарльз-Кук
22
Тиллсон
11
12
Пэтон
10
Келли
31
Стюарт
6
11
Макленнан
2
2
11
Макленнан
30
Мэйн
38
МакГинн
38
МакГинн
30
Мэйн
16
14
Ожо
14
Ожо
16
10
Кеннеди
9
Косгров
9
Косгров
10
Кеннеди
4
Яковитти
43
Рид
43
Рид
4
Яковитти
22
Тиллсон
7
7
22
Тиллсон
12
Пэтон
14
14
12
Пэтон
8
Рэндалл
9
9
8
Рэндалл
Остались в запасе
Абердин
Росс Каунти
25
Том Ричи
ВР
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
25
Том Ричи
ВР
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Абердин - Росс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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