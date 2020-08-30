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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Абердин
Хиберниан - Абердин: обзор матча 30 августа 2020
Хиберниан
30.08.2020, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Абердин
39'
Л. Фергюсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Абердин
77'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Р. Хеджс
74'
Замена
К. Мэйн
️️️️
М. Уоткинс
Замена
J. Gullan
️️️️
М. Хальберг
72'
66'
Замена
D. McGeouch
️️️️
С. Райт
Замена
С. Маллан
️️️️
Д. Доиг
64'
54'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
Замена
J. Murphy
️️️️
S. Allan
54'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Фергюсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Марсиано
15
Портеус
4
Хэнлон
5
Хальберг
3
Доиг
16
МакГинн
23
11
Ньюэлл
10
Бойл
7
Райт
27
Доидж
2-1-4-1-2
1
Льюис
26
Маккена
4
Консидайн
2
МакКрори
26
Хеджс
19
Фергюсон
10
Кеннеди
17
Хайес
11
Райт
23
Уоткинс
3
5
Хальберг
10
10
5
Хальберг
23
15
15
23
3
Доиг
14
Маллан
14
Маллан
3
Доиг
11
Райт
21
21
11
Райт
26
Хеджс
38
МакГинн
38
МакГинн
26
Хеджс
23
Уоткинс
30
Мэйн
30
Мэйн
23
Уоткинс
Остались в запасе
Хиберниан
Абердин
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
27
Ben Stirling
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
20
Tomas Cerny
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
27
Ben Stirling
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хиберниан - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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