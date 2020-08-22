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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Килмарнок
Рейнджерс - Килмарнок: обзор матча 22 августа 2020
Рейнджерс
22.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
50'
К. Руф
77'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Килмарнок
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Р. Кент
86'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Б. Баркер
86'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Д. Тавернье
86'
Замена
Г. Камара
️️️️
С. Дэвис
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кент
Пас отдал
Д. Тавернье
77'
77'
Замена
T. Brindley
️️️️
А. Пауэр
Замена
С. Эрфилд
️️️️
К. Руф
77'
74'
Замена
Г. Килти
️️️️
G. Dicker
74'
Замена
М. Пайннок
️️️️
B. Haunstrup
62'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
И. Брофи
55'
Желтая карточка
А. Тшибола
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
Пас отдал
К. Голдсон
50'
Желтая карточка
С. Иттен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Килмарнок
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Jamie Murphy
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Килмарнок
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
4-2-1-3
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
22
Хеландер
2
Тавернье
8
Джек
10
Дэвис
77
Кент
10
Иттен
7
Баркер
7
Руф
3-2-3-3
8
12
21
17
Финдлей
3
4
Пауэр
36
Тшибола
29
27
Брофи
20
1
2
Тавернье
2
Паттерсон
2
Паттерсон
2
Тавернье
77
Кент
10
Хаджи
10
Хаджи
77
Кент
7
Руф
37
Эрфилд
37
Эрфилд
7
Руф
10
Дэвис
18
Камара
18
Камара
10
Дэвис
7
Баркер
21
Стюарт
21
Стюарт
7
Баркер
20
11
Пайннок
11
Пайннок
20
4
Пауэр
32
32
4
Пауэр
27
Брофи
14
Кабамба
14
Кабамба
27
Брофи
8
11
Килти
11
Килти
8
Остались в запасе
Рейнджерс
Килмарнок
15
Jamie Murphy
ЦФ
1
Аллан МакГрегор
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
15
Jamie Murphy
ЦФ
1
Аллан МакГрегор
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Рейнджерс - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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