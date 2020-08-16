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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Рейнджерс
Ливингстон - Рейнджерс: обзор матча 16 августа 2020
Ливингстон
16.08.2020, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Рейнджерс
71'
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
Замена
S. Robinson
️️️️
А. Форрест
67'
65'
Желтая карточка
А. Морелос
58'
Замена
К. Руф
️️️️
Я. Хаджи
58'
Замена
Б. Баркер
️️️️
С. Эрфилд
Замена
M. Poplatnik
️️️️
J. Hamilton
57'
Замена
R. Crawford
️️️️
M. Bartley
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
38
Jack Hamilton
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Ливингстон
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
28
Scott Robinson
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
99
Brian Schwake
ЦФ
Рейнджерс
13
Эндрю Фирт
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-4-1-1
1
Стриек
5
Фицуотер
4
МакМиллан
5
10
2
Девлин
8
Холт
6
8
Питтман
14
Форрест
38
4-3-2-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
37
Эрфилд
18
Камара
8
Джек
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
38
99
99
38
14
Форрест
28
28
14
Форрест
6
14
14
6
10
Хаджи
7
Руф
7
Руф
10
Хаджи
37
Эрфилд
7
Баркер
7
Баркер
37
Эрфилд
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
Остались в запасе
Ливингстон
Рейнджерс
17
Скотт Тиффони
ЛВ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
99
Brian Schwake
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
13
Эндрю Фирт
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
17
Скотт Тиффони
ЛВ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
99
Brian Schwake
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
13
Эндрю Фирт
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Ливингстон - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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