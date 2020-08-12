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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Джонстон
Рейнджерс - Сент-Джонстон: обзор матча 12 августа 2020
Рейнджерс
12.08.2020, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
21'
Б. Баришич
45+2'
Р. Кент
49'
Д. Арибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Сент-Джонстон
78'
Желтая карточка
Л. Гордон
76'
Замена
J. Robertson
️️️️
C. Hendry
76'
Замена
С. Тансер
️️️️
C. Booth
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Джек
61'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
61'
Замена
С. Иттен
️️️️
Р. Кент
61'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
60'
ГОЛ! 3:0!
Д. Арибо
Пас отдал
Д. Тавернье
49'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
Л. Балогун
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кент
Пас отдал
Б. Баришич
45'
+2
37'
Желтая карточка
Д. МакКарт
ГОЛ! 1:0!
Б. Баришич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
0
L. Craig
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
13
Эндрю Фирт
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Сент-Джонстон
17
Скотт Тансер
ЦЗ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
33
John Robertson
ЦФ
4-3-2-1
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Камара
8
Джек
18
Арибо
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
4-4-2
12
20
МакНамара
5
МакКарт
24
4
Гордон
10
Уотерспун
0
6
Керр
8
Маккэнн
14
7
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
27
Балогун
22
Хеландер
22
Хеландер
27
Балогун
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
8
Джек
10
Дэвис
10
Дэвис
8
Джек
77
Кент
10
Иттен
10
Иттен
77
Кент
14
33
33
14
24
17
Тансер
17
Тансер
24
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Джонстон
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
13
Эндрю Фирт
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
20
Ross Sinclair
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
13
Эндрю Фирт
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
20
Ross Sinclair
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Джонстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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