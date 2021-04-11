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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Аякс
РКС Ваалвейк - Аякс: обзор матча 11 апреля 2021
РКС Ваалвейк
11.04.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
15'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Аякс
Замена
F. Stokkers
️️️️
А. Тахири
83'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
O. John
83'
73'
Желтая карточка
Л. Мартинес
62'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Д. Ренш
62'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
Замена
С. Соу
️️️️
Т. Остинг
61'
Замена
С. Нгонг
️️️️
L. Daneels
61'
53'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Классен
40'
Желтая карточка
Э. Альварес
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
0
P. Quasten
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
46
Азхил
10
ван дер Венне
25
Остинг
0
0
14
8
Тахири
4-1-1-3-1
37
Шерпен
12
Тимбер
2
Ренш
6
Мартинес
3
Тальяфико
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
8
Тахири
27
27
8
Тахири
14
16
Нгонг
16
Нгонг
14
0
31
Дамашкан
31
Дамашкан
0
25
Остинг
19
Соу
19
Соу
25
Остинг
2
Ренш
2
Клайбер
2
Клайбер
2
Ренш
18
Классен
20
Кудус
20
Кудус
18
Классен
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Аякс
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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