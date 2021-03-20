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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Эммен
Фейеноорд - Эммен: обзор матча 20 марта 2021
Фейеноорд
20.03.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эммен
37'
О. Кекчю
79'
M. De Leeuw (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Эммен
87'
Замена
П. Глэдон
️️️️
С. Пенья
82'
Замена
R. De Vos
️️️️
Я. Влак
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Линссен
81'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. De Leeuw
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
67'
58'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Л. Аджич
38'
Желтая карточка
N. Bakker
ГОЛ! 1:0!
О. Кекчю
Пас отдал
Б. Линссен
37'
Желтая карточка
Л. Синистерра
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
19
Michael De Leeuw
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Марсман
3
Маласья
31
Боттегин
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
6
Кекчю
23
Бергейс
10
Тейшейра
17
Синистерра
30
Линссен
2-1-3-1-3
34
Веррипс
23
Бейл
20
Араухо
8
Бернаду
9
Аджич
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
4
22
19
30
Линссен
9
Боженик
9
Боженик
30
Линссен
10
Тейшейра
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Тейшейра
25
Влак
32
32
25
Влак
9
Аджич
11
Лаурсен
11
Лаурсен
9
Аджич
6
Пенья
19
Глэдон
19
Глэдон
6
Пенья
Остались в запасе
Фейеноорд
Эммен
14
Алиу Бальде
ЛВ
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
14
Алиу Бальде
ЛВ
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
Остались в запасе
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Фейеноорд - Эммен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
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