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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Эммен
Утрехт - Эммен: обзор матча 27 февраля 2021
Утрехт
27.02.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
0 : 1
Завершен
Эммен
14'
С. Пенья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Эммен
90'
+3
Желтая карточка
К. Вендорп
Желтая карточка
Д. Керк
90'
+2
90'
+1
Замена
К. Вендорп
️️️️
C. Cavlan
89'
Желтая карточка
М. Араухо
87'
Желтая карточка
M. De Leeuw
85'
Замена
П. Глэдон
️️️️
С. Пенья
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
83'
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
А. Махер
81'
76'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Л. Аджич
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
76'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
В. Янссен
76'
64'
Желтая карточка
К. Фрей
Желтая карточка
С. ван де Стрек
54'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Буссаид
46'
Замена
М. Махи
️️️️
Й. ван Овереем
46'
Желтая карточка
А. Махер
36'
Желтая карточка
О. Буссаид
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Лука Аджич
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-4-1-2
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
8
ван Овереем
23
Рамселар
9
Керк
6
Махер
49
Буссаид
22
ван де Стрек
4
2-3-1-4
34
Веррипс
23
Бейл
20
Араухо
9
Аджич
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
4
22
0
19
49
Буссаид
9
Силла
9
Силла
49
Буссаид
8
ван Овереем
10
Махи
10
Махи
8
ван Овереем
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
6
Махер
31
Бергстрем
31
Бергстрем
6
Махер
14
Янссен
28
28
14
Янссен
9
Аджич
11
Лаурсен
11
Лаурсен
9
Аджич
22
13
Вендорп
13
Вендорп
22
6
Пенья
19
Глэдон
19
Глэдон
6
Пенья
Остались в запасе
Утрехт
Эммен
1
Тиймен Ниджуис
ВР
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Мартен Пас
ВР
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Мартен Пас
ВР
Остались в запасе
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Утрехт - Эммен
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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