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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Витесс
Венло - Витесс: обзор матча 27 января 2021
Венло
27.01.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
4 : 1
Завершен
Витесс
16'
Г. Якумакис
28'
Г. Якумакис
43'
Г. Якумакис
80'
Г. Якумакис
60'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Витесс
Замена
J. Arias
️️️️
Г. Якумакис
82'
ГОЛ! 4:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Д. ван Крой
80'
Замена
T. Hunte
️️️️
З. Машаш
78'
62'
Желтая карточка
А. Броя
60'
ГОЛ! 3:1!
А. Броя
Пас отдал
Л. Опенда
Замена
A. Swinkels
️️️️
C. Donis
52'
46'
Замена
А. Броя
️️️️
Т. Брунс
46'
Замена
I. Toure
️️️️
М. Беро
ГОЛ! 3:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
З. Машаш
43'
ГОЛ! 2:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
З. Машаш
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
З. Машаш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
25
Leon Guwara
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
2-1-3-1-3
1
33
Пахоник
5
Гелми
8
Линтхорст
29
Машаш
77
8
32
ван Крой
7
Якумакис
5
25
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
10
Брунс
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
7
Якумакис
25
25
7
Якумакис
29
Машаш
27
27
29
Машаш
77
5
5
77
22
Беро
27
27
22
Беро
10
Брунс
27
Броя
27
Броя
10
Брунс
Остались в запасе
Венло
Витесс
38
Яхкуро Ремер
ПВ
15
S. Janssen
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
38
Яхкуро Ремер
ПВ
15
S. Janssen
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
Остались в запасе
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Венло - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
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